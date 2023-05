Voti alti per i nerazzurri dal Corriere dello Sport dopo il successo nel derby di Champions. Spiccano gli 8 a Inzaghi e Deko, non ci sono insufficienze. Molto bene anche Dumfries.

S. Inzaghi (all.) 8 Vince il derby innanzitutto sul piano mentale. L’Inter è dentro la partita, il Milan no. Eccellente l’occupazione del campo, come lo sfruttamento della fisicità. Forse, nella ripresa, serviva maggiore aggressività, per sfruttare gli spazi e chiudere definitivamente i giochi.

Onana 6,5 Non deve compiere nemmeno una vera parata. Ci pensa il palo nel caso... Dà sicurezza con le sue uscite.

Darmian 6,5 Sempre lucido e puntuale. Sia quando fa il centrale di destra, sia quando si sposta a sinistra, per blindare la corsia.

Acerbi 7 Contro di lui, Giroud non ha nemmeno l’opportunità di girarsi. Tre vittorie sue tre nei suoi derby da interista.

A. Bastoni 7,5 Chiude i varchi e riparte accompagnando l’azione da centrocampista. Regala un pallone d’oro a Dzeko, che però non riesce a fare tris.

Dumfries 7 Il duello con Saelemaekers è molto fisico, ma soprattutto tiene lontano Theo Hernandez. Poteva essere un punto debole, risulta un elemento fondamentale.

Barella 7 Avvia l’azione del raddoppio, smarcando Dimarco in fascia. Di fronte al ben di Dio che concede il Milan sembra quasi incredulo e spreca, quando potrebbe fare male. Si sdoppia tra Krunic e soprattutto Theo Hernandez.

Calhanoglu 7 Preferito a Brozovic in cabina di regia, dimostra di non soffrire l’ambiente ostile. Anzi, sembra trarne ulteriore carica. Disegna l’angolo per il vantaggio e solo il palo dice di no ad un suo destro da distanza siderale.

Gagliardini (33’ st) 6 Improvvisamente gli si spalanca davanti l’area rossonera. Solo che non fa in tempo a calciare verso Maignan.

Mkhitaryan 7,5 Riconosce in anticipo la sviluppo del gioco. Ecco perché si presenta tutto solo in area per il raddoppio. Per un tempo, Tonali non sa come bloccarlo o anche solo frenarlo. Comincia la ripresa senza la stessa efficacia ed, essendo ammonito, Inzaghi lo cambia.

Brozovic (17’ st) 6,5 Atteggiamento giusto, pur entrando in corsa.

Dimarco 7 Stavolta non segna come in Supercoppa, ma mette comunque il suo zampino (mancino) nella partita, con il traversone che innesca la percussione di Mkhitaryan. Nella ripresa, non ha la stessa applicazione, anche perché gli cala la gamba, ed ecco il cambio.

De Vrij (25’ st) 6,5 Contro Origi serve più fisico. Si appiccica al belga, senza concedergli spazio.

L. Martinez 6,5 Il Var gli cancella un rigore, dopo che era riuscito ad insinuarsi tra Kjaer e Tomori. Del resto, i centrali rossoneri faticano proprio a prenderlo. Anche perché si avventa su ogni pallone, senza mai togliere il piede. Ci mette, però, un po’ troppa precipitazione al momento di concludere.

Correa (33’ st) 6 Positivo nella gestione del pallone.

Dzeko 8 Fa capire subito perché Inzaghi lo ha preferito a Lukaku. Da bomber straordinario rende inoffensiva la marcatura di Calabria e, di sinistro, addomestica il corner di Calhanoglu, mandando il pallone nel sette. Da lì in poi continua ad insegnare calcio: tocco, visione di gioco, dribbling (vero Tomori…) e cattiveria. Anche se manca la doppietta tutto solo davanti a Maignan.

Lukaku (25’ st) 6,5 Fa sentire il fisico e la tecnica. Servito meglio, avrebbe potuto sfruttare gli spazi lasciati dal Milan.