S. Inzaghi 7 Preferisce Dzeko a Lukaku, il Porto gli lascia più i lati che i sentieri centrali e almeno nel primo tempo l’Inter palleggia poco per poter arrivare a raggiungere da una parte Darmian e dall’altra Dimarco. Non è fluida come altre volte, anche per i meriti del Porto. Cresce nella seconda parte.

Onana 7,5 Parte sbagliando con i piedi due appoggi che non sembrano complicati, poi confeziona una paratona su Grujic. Come era succcesso a Genova tra Barella e Lukaku, questa volta litigano il portiere nerazzurro e Dzeko. Quasi a inizio del secondo tempo merita un applausone per due grandi parate consecutive.

Skriniar 6,5 Dalla sua parte non deve fare gli straordinari, anche se quelli del Porto lo costringono a mantenere le antenne sempre dritte.

Dumfries (36’ st) sv Un paio di corse.

Acerbi 6 Non è una partita facile e se ne accorge da subito anche lui, perché il Porto attacca con tanti uomini, e di conseguenza alcuni affanni glieli provocano. Regge l’urto fisico di Taremi.

A. Bastoni 6 Non sempre è impeccabile dietro, anche per un paio di appoggi non facili da giocare di Onana, negli ultimi attimi del primo tempo Costa gli nega con una grande parata d’istinto la gioia del gol.

Darmian 6 Bravo, applicato e come sempre anche diligente quando deve difendere su Galeno, altrettanto costruttivo quando sale per accompagnare il gioco dei compagni. Chiede nel finale del primo tempo un rigore che né l’arbitro né il var gli concedono.

Barella 7 Contro l’agonismo con il quale convivono con grande continuità i centrocampisti di Conceicao fa fatica a trovare gli spazi giusti dentro i quali buttarsi. A inizio del secondo tempo sfiora il palo alla destra di Costa, e si ripete nel finale. Sì, è più propositivo rispetto alla prima parte e nel finale mette il mezzo il pallone per il gol di Lukaku.

Calhanoglu 6,5 Vive nel tentativo di scrollarsi di dosso Otavio che gli monta una guardia addirittura spietata, ma al seguito di una palla inattiva impegna severamente Diogo Costa. Inutile nascondere come l’Inter paghi sul piano del giorno la schermatura che fa su di lui soprattutto Otavio. Fabbrica un buon secondo tempo.

Mkhitaryan 5,5 Non si fa vedere molto, o meglio, quelli del Porto non gli permettono di farsi vedere molto. Tirando le somme, mette in cantiere un paio di buoni recuperi, mentre non emerge come rifinitore.

Brozovic (27’ st) 6,5 Si fa rispettare, è in crescita.

Dimarco 5,5 Il primo tiro al volo gli viene ribattutto, poi mette in mezzo un pallone importante per Lautaro. Riflessione alla fine del primo tempo: non determina nella fase di attacco. Non a caso più tardi viene sostituito.

Gosens (13’ st) 6 Entra bene, sempre determinato.

Dzeko 5,5 Gli dai il pallone e subito viene aggredito da un paio di calciatori del Porto, che sanno bene come possa determinare se lo fai girare. Se la prende con Onana per un paio di appoggi sbagliati. Non gradisce la sostituzione.

Lukaku (13’ st) 7 Cerca di far valere la sua fisicità sia con Marcano che con Pepe, su un suo pallone nell’area piccola Lautaro non arriva per un pelo. Nel finale prima colpisce di testa il palo poi fa esplodere San Siro battendo Diogo Costa sulla ribattuta.

L. Martinez 6 Ha sulla testa un pallone che è un cioccolatino regalatogli da Dimarco ma lo manda alto sulla traversa, nella prima parte lavora tanto ma tutto sommato combina poco. Nella seconda non arriva per una questione di centimetri su un pallone di Lukaku