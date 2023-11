Anche il Corriere dello Sport promuove i cinque nerazzurri scesi in campo ieri sera in Italia-Macedonia del Nord. Il giornale romano vede in Barella il migliore tra gli interisti, seguito da Darmian, Dimarco, Acerbi e Frattesi. Di seguito, le pagelle del Corsport per i ragazzi di Inzaghi:

Darmian 7

Provvidenziale la chiusura su Elmas dopo pochi minuti, decisivo di testa sul cross di Raspadori per scacciare incubi e fantasmi.



Acerbi 6

Diligente, attento, veterano, non sbaglia un’uscita e un appoggio. Sfortunata, quanto decisiva, la deviazione sul secondo gol macedone.

Dimarco 6,5

Avanza sulla linea di Jorginho, come Luciano vuole. Funziona, anche se sembra col freno a mano tirato. Appena ritrova i suoi spazi, offre l’assist del 5-2.

Frattesi 6

Dinamismo in chiave Ucraina.

Barella 7,5

Il colpo di tacco con il quale serve Chiesa vale la notte azzurra, concede il bis sull’assist per Raspadori. Partita di spessore vero.