Pagelle CdS – Lautaro, non solo il rigore. Perisic splende

Sono addirittura tre i nerazzurri che non arrivano alla sufficienza nelle pagelle del Corriere dello Sport, leggermente avaro nelle valutazioni dei campioni d'Italia dopo il meritatissimo 2-1 sulla Juve in Supercoppa.

S. Inzaghi (all.) 7

L’Inter parte fortissimo e tira fuori il meglio in avvio, quando riesce a saltare il pressing bianconero creando tre o quattro occasioni nel giro di un quarto d’ora. Il rigore non concesso a Barella produce un mini blackout in cui si infila la Juve con il gol di McKennie. La ripresa, dopo il pari di Lautaro, è quasi a senso unico senza riuscire a sgretolare il muro bianconero. Ci riesce all’ultimo assalto, premiato dal guizzo di Sanchez. Come nel 2017 all’Olimpico con la Lazio, Simone piega Allegri a tempo scaduto e indovinando i cambi.

Handanovic 6

Condannato, al primo vero assalto, dal colpo di testa di McKennie. Bernardeschi non riesce a inquadrare lo specchio.Skriniar 6

Partecipa un po’ meno alla costruzione, riesce ad anticipare McKennie sulla prima occasione da Bernardeschi, è risucchiato da Morata nell’azione del pareggio.

De Vrij 5

Fuori posizione, perde la marcatura di McKennie. Si fa sorprendere dal cross di Morata, toccato da Skriniar.

A. Bastoni 6,5

Si sgancia e si aggiunge all’attacco dell’Inter, è la scheggia impazzita lanciata da Inzaghi. Impressionano la condizione di forma, il palleggio, il volume di gioco. E’ un giocatore universale, in costante crescita rispetto all’inizio della stagione in cui aveva manifestato qualche difficoltà.

Dumfries 6,5

L’olandese in avvio appare meno arrembante. Stessa stazza, duello pari con Alex Sandro, ma dopo l’intervallo torna in campo trasformato e lo schiaccia. Colpisce il palo di testa e continua a spingere, aggiungensosi a Dzeko e Lautaro.

Darmian (44’ st) 6

Il cambio degli esterni, o “quinti” come preferisce chiamarli, è un classico di Inzaghi. Il tocco con cui anticipa Alex Sandro è decisivo.

Barella 6

Ci mette la solita adrenalina e si lancia in avanti con impeto, gridando subito al rigore. Nel contrasto tra campioni d’Europa, anticipa Chiellini e va a terra, ma Doveri concede l’angolo e il Var non lo richiama. Alla lunga perde intensità.

Vidal (44’ st) 5,5

Il cileno, ex Juve, viene spedito in campo da Inzaghi in vista dei supplementari, ma non lascia il segno. Confusionario.

Brozovic 6

Kulusevski lo tampona, lo pressa e gli si appiccica come un’ombra. Il croato deve muoversi tanto per scrollarselo di dosso. Meno preciso del solito, ma resta un riferimento preciso.

Calhanoglu 6,5

Il turco, quando la difesa dell’Inter salta la prima pressione bianconera, diventa la chiave principale per ispirare il gioco in profondità. Pericoloso, come al solito, dalla bandierina. Pallone al bacio servito con il cross per Dumfries.

Perisic 7

Vive un periodo di forma splendente, si vede da come punta De Sciglio o Rugani, andando via in velocità. Rabiot, in scivolata, gli nega un gol a botta quasi sicura.Dimarco (10’ pts) 6

Piazza il cross da cui nasce il gol che manda al tappeto la Juve.

Dzeko 6,5

Dopo essere uscito dal Covid e l’assaggio con la Lazio, torna dal primo minuto e con la sua fisicità assorbe la pressione di Chiellini e Rugani. Con furbizia e rapidità, anticipa De Sciglio guadagnando il rigore del pareggio. Tiene 75 minuti e sono tanti.

Sanchez (30’ st) 7,5

In avvitamento colpisce di testa, dando l’illusione del gol, ma il pallone non entra e Perin non ci sarebbe mai arrivato. Resta in agguato e condanna la Juve come un predone dell’area di rigore.

L. Martinez 7

Non ha solo il merito di agguantare la Juve dagli undici metri. E’ dentro tutte le azioni più pericolose: la sola presenza di Dzeko gli concede respiro e possibilità di toccare più palloni e costruire partendo da lontano. Non sembra gradire tanto la sostituzione.

Correa (30’ st) 5,5

Un bel pallone lavorato sulla trequarti e poco altro.