Paganin: “Skriniar il top, Dzeko e Correa hanno completato al meglio l’attacco”

L'ex difensore fa il punto sulla sfida di questa sera tra Inter e Atalanta

"Inter e Atalanta sono due squadre in salute: la prima è alla quarta vittoria in cinque partite, la seconda alla sua seconda consecutiva, e sta incominciando a ingranare. La Dea di solito parte sempre con qualche difficoltà, ma quest’anno a parere mio ne ha di meno: il gioco è consolidato, i calciatori sono ancora gli stessi dell’anno scorso, escluse le cessioni di Romero e Gollini, e soprattutto vedo ancora la fame di chi vuole fare cose importanti". Intervistato da Tuttosport, il doppio ex Massimo Paganin presenta così la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta.

"Bisogna essere onesti, sono tra i più forti al mondo nel loro ruolo, però chi è arrivato sta dando il proprio contributo. Dzeko e Correa, hanno completato al meglio il reparto offensivo e l’Inter aveva già due attaccanti importanti come Lautaro e Sanchez. La fortuna del club milanese è che può contare su attaccanti che sono tra loro complementari, praticamente potrebbero giocare tutti assieme. È chiaro che Dzeko ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del centravanti belga, che era molto potente e riusciva d attaccare la profondità, ma il mister sa come far rendere al meglio i calciatori, adattando il gioco alle loro qualità".

"Skriniar sta facendo molto bene ma anche Tomori e Kjaer: in generale chi sta in alto in classifica è anche perché ha una difesa importante. Mi aspetto molto da Demiral: deve ancora inserirsi bene alla Dea e fare un ulteriore percorso di crescita. Credo molto anche in Matteo Lovato, classe 2000, ho avuto modo di conoscerlo in Under 21, e in chiave futura può dare tanto alla squadra di Gasperini".