Paganin: “De Vrij un top mondiale nella difesa a tre. Scudetto, l’Inter tornerà in corsa”

L'ex difensore interista parla dalle pagine di Tuttosport

L'analisi della difesa dell'Inter passa, nelle pagine di Tuttosport, dalle parole di Massimo Paganin. "I titolari sono tra i giocatori più forti in assoluto. De Vrij nel suo ruolo è tra i migliori interpreti della difesa a tre, non ce ne sono molti come lui. Siamo ai livelli di Bonucci e Thiago Silva. Lo accosto ai grandissimi. Skriniar è bravissimo nell’uno contro uno. Bastoni è presente e futuro. Alessandro è molto abile in fase di costruzione, può giocare anche a quattro. E ora si fa valere anche negli inserimenti, come vuole il calcio moderno. Sono forti e complementari tra loro. Quando hai tre difensori con qualità importanti, hai raggiunto un obiettivo essenziale per la costruzione del reparto, quello dell’Inter ha fatto molto bene e può ancora migliorare".