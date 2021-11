O. Bianchi: “L’Inter deve battere il Napoli per non allontanarsi dalla vetta”

Le osservazioni dell'ex allenatore di nerazzurri e campani

Per parlare di Inter-Napoli, la Gazzetta dello Sport ha intervistato anche Ottavio Bianchi, scudettato con i partenopei e meno fortunato sulla panchina nerazzurra. "I nerazzurri devono vincere per non allontanarsi dalla vetta. Ora, per la classifica, il discorso scudetto riguarda Milan e Napoli. L’Inter ha due lepri davanti, non può più perdere terreno. Tuttavia non sarà affatto facile contro il Napoli, squadra solida, organizzata e soprattutto con la dote di concedere varchi agli avversari con quella difesa super - afferma Bianchi -. L’Inter ha indubbiamente un organico di primo piano, ma sinora non ha vinto uno scontro diretto. Si affrontano due formazioni di alta qualità. In questi casi basta un errore per essere colpiti in modo decisivo e perdere. Mie preferenze? Nell’Inter apprezzo Barella. Nel Napoli la dorsale costituita da Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Mancheranno per la Coppa d’Africa? Ah, sarà un gran problema...".