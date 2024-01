"Siamo allo studio preliminare, ovviamente sarebbe disegnato sulla base delle esigenze dei club, i posti vip possono diventare 5mila o 8mila a seconda delle tipologie di poltrone o salotti". Intervistato da La Stampa, il professor Giulio Fenyves (responsabile dello studio Arco Associati) spiega così il progetto presentato per rendere più moderno il nuovo San Siro, con il chiaro obiettivo di trattenere Inter e Milan: "Sono previsti impianti smart, poltrone più comode dal primo al terzo anello, grande copertura per il controllo acustico degli eventi musicali. Nel progetto è compreso anche il ridisegno dell’area circostante, con un grande parco dello sport, aree gioco, due edifici «totem» gemelli che potrebbero contenere gli headquarter di Milan e Inter, collegati con passaggi sotterranei all’impianto vero e proprio. E l’edificio-biglietteria intorno al Meazza è più moderno della cancellata".

"Il restyling potrebbe essere realizzato in più step, il primo entro il 2026 per le Olimpiadi e per festeggiare il centenario del Meazza - aggiunge Fenyves -. Il vincolo? La sovrintendenza viene vista come una vecchia strega ed è invece l’ultima grande istituzione che cerca di evitare l’autodistruzione del Paese, tutelare San Siro è ovvio".