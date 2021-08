Nuova avventura al Chelsea, Lukaku sceglie la 18

La 9 è al momento "occupata da Tammy Abraham

Romelu Lukaku dovrebbe indossare, almeno inizialmente, la maglia numero 18 del Chelsea. La 9, infatti, è al momento "occupata" da Tammy Abraham, dato in partenza da tempo ma ad oggi ancora un giocatore dei londinesi. Secondo i media inglesi, non è escluso che in caso di partenza nelle prossime ore da parte del giovane attaccante, "Big Rom" non effettui un cambio andando a prendersi il numero a lui più gradito.