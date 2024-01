Paolo Nicolato l'ha allenato dall’Under 18 all’Under 21, quindi difficilmente c'è qualcuno più indicato a parlare di Davide Frattesi. Il tecnico lo fa alla Gazzetta dello Sport adesso che il centrocampista vede la sua seconda da titolare in campionato con l'Inter.

Mister, in cosa spiccava più degli altri?

"Nella determinazione. Rispetto a quando era più giovane è migliorato nella gestione delle energie e nella qualità del palleggio. Ha sempre segnato, ma ora corre meglio ed è meno frettoloso. Ha le qualità per essere un top".

Il suo segreto?

"Per come lo conosco io, e lo conosco bene, non si dà mai per vinto. Non molla, non si arrende, ha la sua strada e la percorre in modo sereno".

Manca solo la titolarità.

"Non c'è fretta: ha tutto il tempo per prendersi il suo spazio".