Nazionali e Mondiale, Marotta all’attacco: “Perché pagare due mesi un giocatore che non ho?”

L'ad ha poi chiesto una riduzione della Serie A a 18 partecipanti

Tra i tanti spunti che regala l'intervista di Beppe Marotta al Corriere della Sera alcuni riguardano la politica sportiva. Uno in particolare è rivolto ai calendari e ai soldi che le società spendono per giocatori che sono spesso a disposizione delle nazionali. "Il rischio d’impresa è dei club, se Fifa e Uefa vogliono rimodellare il calendario lo tengano presente. La Champions nel 2024 aumenterà di 100 partite. La Fifa vuole il Mondiale biennale: ma la tutela delle società dov’è? Se ti do un giocatore per due mesi perché devo pagarlo io?". Secondo Marotta il Mondiale biennale "significa limitare le attività dei club e aumentare l’usura e il rischio di infortunio dei calciatori".