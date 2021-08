Nazionale, Oriali fino a Qatar 2022: Inter e Figc al lavoro per trovare l’intesa

Parti al lavoro per allungare l'accordo di Lele da team manager azzurro

Nella giornata di domani, Lele Oriali è atteso a Coverciano, nonostante il suo contratto da team manager della Nazionale italiana sia scaduto con la fine dell'Europeo. Secondo la Gazzetta dello Sport,l'Inter, a cui è ancora vincolato dopo essere stato sollevato dal ruolo di First Team Technical Manager, e la Figc stanno lavorando a un'intesa per la prosecuzione dell'accordo fino al Mondiale in Qatar del 2022.