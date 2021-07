L’Unione Sarda – Nandez, il Cagliari resiste: no a contropartite tecniche

L'Inter punta tutto sull'uruguaiano ma i sardi resiste: no a contropartite tecniche, eccezion fatta per Nainggolan. Non scaldano i nomi di Agoumé e Pinamonti

È ancora Nahitan Nandez il centro del mercato dell'Inter che non molla l'uruguaiano. Un assalto che trova la fiera resistenza del Cagliari come lascia intendere senza giri di parole L'Unione Sarda che dopo l'incontro di ieri tra le due dirigenze, resta fermo sulle sue posizioni. L'apertura di Capozucca verso il prestito (anche) con diritto di riscatto apre spiragli di ottimismo, a frenare quest'ultimo è la richiesta di cash escludendo l'inserimento di giocatori come contropartite tecniche. A meno che il giocatore in questione come contropartita non sia il grande oggetto del desiderio rossoblu, Radja Nainggolan. Nessun consenso invece alla proposta di inserire nella trattativa i due giovani Agoumé e Pinamonti. Il Cagliari vuole imbastire un'operazione che si aggiri sui 30 milioni, in un modo o nell'altro: la più quotata è la formula del prestito oneroso con tanto di diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo legato al numero di presenze.