Vedat Muriqi, punta del Maiorca che oggi cercherà di conquistare la Copa del Rey nella finale col favorito Athletic, ha giocato alla Lazio sia con Simone Inzaghi che con Maurizio Sarri. E ne parla ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ricordando il suo sbarco a Roma: "Faccio una stagione straordinaria col Fenerbahce, in Turchia sto a meraviglia. Ma arriva un’offerta che non si può rifiutare. La Serie A, la Champions, un bel club che decide di investire 20 milioni di euro su di me. Sapevo che c’erano Immobile con la sua Scarpa d’Oro, Correa e Caicedo, però pensavo che spendendo tutti quei soldi avrebbero puntato su di me. E non mi sbagliavo. Simone Inzaghi mi faceva giocare ogni volta che poteva, ma io non andavo. Niente scuse, solo colpa mia. Nel calcio succede. Avevo un problema alla coscia e mia moglie incinta era rimasta in Turchia, stavo male dentro e fuori dal campo. Sono arrivato a pensare di essere scarso, che quel grande anno in Turchia era dovuto alla fortuna e alla volontà di Dio".

Via Inzaghi, ecco Sarri.

"Dal punto di vista tattico, un mostro. Il migliore che abbia mai avuto. Io con lui non giocavo, ma godevo tantissimo, in partita e in allenamento. Il problema era che voleva attaccanti piccoli e rapidi, veniva da Insigne, Callejon e Mertens, con un pennellone come me non sapeva cosa fare. Andai a chiedergli cosa pensava di me, se e dove potevo migliorare: una chiacchierata eccezionale, onesta, trasparente. Lo ringraziai di cuore e gli chiesi se mi dava un mano ad andar via: trasferimento a Maiorca, e il resto, se vogliamo, è storia".