"Ho cominciato con Inzaghi dagli allievi, passando per la Primavera e la prima squadra, mi ha trasmesso tantissimo: la sua fame, la sua voglia di vincere, di non mollare, di dare sempre tutto" ha detto Alessandro Murgia, ex giocatore di Simone Inzaghi con il quale ha vinto una Supercoppa Italiana soffiata alla Juve ai tempi della Lazio. Ma anche ex di Daniele De Rossi alla Spal. "Questa sua capacità di creare un rapporto fantastico con tutti i suoi giocatori e portarli a dare il 100% fino all’ultimo secondo, questo lo rende unico" ha aggiunto l'ex biancoceleste, oggi all'Hermannstadt.

Visti i risultati, Inzaghi può esser definito uno dei cinque tecnici più forti d’Europa?

"I suoi risultati, le sue vittorie, parlano per lui. Ha vinto con la Lazio e sta vincendo con l’Inter sfiorando addirittura la Champions contro club sulla carta molto più forti. È sicuramente uno dei 5 allenatori più forti al momento".

Inzaghi è pronto per lo scudetto?

"Come ho detto, è un vincente. Ha la squadra ma soprattuto uno staff e la fame giusta per ambire a vincere. Il campionato italiano non è facile, io tifo per lui sempre".

Lei ha vissuto le prime volte sia di Simone che di Daniele: c'è qualcosa che li accomuna?

"La capacità di mettersi allo stesso livello dei giocatori, ascoltarli e capirli dal punto di vista tecnico ed umano, sono ex giocatori…".

Ci racconta un consiglio che le hanno dato e che porta con sé?

"Inzaghi la cosiddetta 'fame', l’essere sempre sul pezzo al 100%, De Rossi mi ha trasmesso tanto dal punto di vista tecnico, sul guardare prima la giocata e guardarti intorno in continuazione".

All’Olimpico come se la giocheranno i due allenatori?

"Sarà una partita dura, preparata nei minimi particolari, dove gli episodi faranno la differenza. Non è facile giocare a Roma con 60 mila spettatori, ma entrambi sono abituati a queste atmosfere e prepareranno la partita al meglio".