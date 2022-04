Analisi dei (pochi) casi da moviola in Inter-Roma sulla Gazzetta dello Sport. Regolare la rete dell'1-0 di Dumfries, tenuto in gioco da Zalewski sul lancio di Calhanoglu. Al 36' Sozza vede bene: non c'è tocco di mano in area di Karsdorp su cross di Barella. E l'arbitro è preciso anche sul pestone di Mancini su Dimarco al limite dell'area: niente rigore, fallo fuori. "Sul 3-0 di Lautaro da calcio d’angolo la Roma protesta vivacemente per presunte irregolarità su Smalling e/o Pellegrini, ma il primo è ostacolato dal compagno Ibanez, il secondo non subisce fallo da Dumfries", puntualizza la rosea.