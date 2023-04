La Gazzetta dello Sport premia con un 6,5 la prestazione dell'arbitro Fabbri in Salernitana-Inter. Corretti i gialli a De Vrij, Coulibaly, Nicolussi Caviglia e Gagliardini, mentre il colpo di testa di De Vrij parato da Ochoa non va in rete e la GLT conferma. "L'unico dubbio c’è al 14’ s.t.: Acerbi trattiene in maniera reiterata Piatek in area. Check, niente rigore ma rischio molto grosso", si legge.