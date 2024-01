Bocciatura sonora per Rapuano da parte del Corriere dello Sport che non gli perdona la gestione della ripresa soprattutto a causa di una condotta tecnico-disciplinare definita "folle".

Secondo il quotidiano romano, mai rosso per Simeone: ok il secondo giallo, ma il primo è "follia" perché il fallo su Calhanoglu non è né SPA né imprudente. Ok l'annullamento del gol nel primo tempo a Lautaro per offside di Thuram, no rigore poi per il Napoli perché il braccio di Thuram è attaccato al corpo. Graziato Calhanoglu nel primo tempo sui primi due falli.