Il Corriere dello Sport promuove la direzione di Maresca, aiutato anche dall'atteggiamento dei giocatori di Inter e Juve.

Danilo su Thuram non è da rigore secondo il quotidiano romano: prima pallone e poi avversario. Anche nella ripresa, tutto ok quando in area bianconera Bremer affossa Thuram: spalla contro spalla per come l'ha vista l'arbitro e il CdS. Corretti tutti i cartellini.