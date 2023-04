"Qualche dubbio sulla regolarità della trattenuta di Acerbi su Piatek lo ha avuto anche il Var Nasca che al 14' del secondo tempo si è messo in collegamento con Fabbri per una veloce verifica alla prima interruzione del gioco". Lo scrive il Corriere dello Sport, analizzando così l'episodio nell'area di rigore dell'Inter: "Anche se dalle immagini si vede che il difensore dell'Inter, nella propria area di rigore, ha preso la maglia dell'attaccante della Salernitana il Var non si è, correttamente da protocollo, intromesso nella valutazione dell'intensità del contatto che Fabbri aveva fatto in campo".