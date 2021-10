Moviola GdS – Handa-Defrel: è l’attaccante a lanciarsi verso il portiere

La rosea sottolinea l'interpretazione (corretta) dell'arbitro in occasione del discusso contatto al 46' del primo tempo

La Gazzetta dello Sport dà 5,5 in pagella a Pairetto, colpevole di una direzione di gara non lineare, ma senza colpevolizzarlo sul tanto discusso contatto Handanovic-Defrel. Zero dubbi sui due rigori, mentre ecco nel dettagli la spiegazione del caso più discusso: "Al 46’, per un pasticcio di De Vrij, Defrel s’invola da solo verso Handanovic, che in uscita disperata fuori area fa di tutto per evitarlo ma lo tocca col gomito destro sul viso. Pairetto non fischia e il Var non interviene. L’intensità del contatto si valuta dal campo, ma l’interpretazione dell’arbitro è che sia Defrel a lanciarsi verso Handa".