Moviola GdS – Dzeko-Modolo: resta qualche dubbio, ma il VAR non può intervenire

I casi da moviola di Inter-Venezia analizzati dalla Gazzetta dello Sport

non sanziona il braccio dell’interista che viene a contatto con la tempia del difensore del Venezia e dà lì parte l’azione dell’1-1. L’episodio lascia qualche dubbio. Marchetti convalida la rete e il “check” conferma: in questo caso - secondo il protocollo attuale - il Var non può intervenire visionando quell’episodio perché dopo il salto “incriminato” il Venezia (con Ceccaroni) è tornato in possesso due volte del pallone dando di fatto il via a nuove azioni. Al 45’ del primo tempo, altro “check” (e non «on field review») per un rimpallo ravvicinato ancora fra Dzeko e Modolo in area: il primo colpisce di testa e il secondo, appena dietro, manda in angolo con la punta del piede e non col braccio (largo)". E in questa occasione Marchetti proprio non vede la deviazione, infatti si riparte da rinvio dal fondo (e anche qui il Var non può intervenire).