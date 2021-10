Moviola GdS – Dumfries, colpo da rigore su Alex Sandro. Ma è un episodio da Var?

"E' in discussione l’accensione dell’«on field review»: sottintende il chiaro ed evidente errore?", si legge sulla rosea

La Gazzetta dello Sport non si esprime in un senso o nell'altro in merito all'episodio controverso che ha deciso Inter-Juve: l'assegnazione del rigore per fallo di Dumfries ai danni di Alex Sandro che ha permesso a Dybala di segnare l'1-1 definitivo. Nella moviola, i colleghi della rosea lasciano lì il dubbio non tanto sul fallo che c'è ma sull'interpretazione del protocollo: "Quando al 41’ s.t. il piede destro di Dumfries incoccia la gamba sinistra di Alex Sandro, per il direttore di gara Mariani tutto può scorrere, non c’è nulla, e quindi si dà per sottinteso che abbia visto e valutato anche la posizione della gamba colpita dello juventino. Ma il Var (Guida), a quel punto, lo richiama: l’ingenuità dell’interista nel colpire l’arto del bianconero avviene già dentro l’area e porta all’assegnazione del calcio di rigore. Ma è in discussione l’accensione dell’«on field review»: sottintende il chiaro ed evidente errore? Una svista dell’arbitro che non si è accorto, forse ingannato dal piede destro di Alex Sandro ben fuori dall’area, del contatto oltre la linea?".