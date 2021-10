Moviola GdS – D’Ambrosio-Bajrami: non c’è il remake di Inter-Juve

Contatto in area interista: a differenza di Dumfries-Alex Sandro, stavolta ha prevalso la discrezionalità dell’arbitro

Dopo le tante polemiche per il rigore dell'1-1 consegnato alla Juventus a San Siro, al Castellani arriva un episodio molto simile ancora in area nerazzurra, ma stavolta la decisione arbitrale è di senso opposto. L'analisi della Gazzetta dello Sport: "Se l’autonomia decisionale dell’arbitro deve emergere, e se è considerabile il fatto che non ogni contatto deve essere rigore, ecco la scelta di Chiffi al 31’p.t.: D’Ambrosio sfila al fianco di Bajrami e con la gamba destra entra in contatto con il giocatore dei toscani. Contatto che esiste, non travolgente ma esiste e sposta la gamba di Bajrami. Chiffi, non proprio vicino all’episodio, fa proseguire perché dalla sua visuale pare uno sfioramento leggero, e a differenza di quel che è capitato in Inter-Juve il Var non interviene: un “invito” al video (di Valeri) ci sarebbe potuto stare (missed incident), ma ha prevalso la discrezionalità dell’arbitro".