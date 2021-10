Moviola GdS – Bastoni: braccio largo che smorza il colpo di Patric

La moviola della Gazzetta dello Sport sugli episodi controversi di Lazio-Inter

La moviola della Gazzetta dello Sport lascia più di un dubbio, come d'altronde la direzione di gara di Irrati (e del VAR). Dopo il veloce passaggio sul rigore in favore dell'Inter (colpo di Hysaj su Barella), il quotidiano milanese analizza gli altri episodi. "Corretta la concessione del calcio di rigore per la Lazio al 63’: il braccio largo di Bastoni smorza il colpo di testa di Patric; non si capisce però il giallo perché non si trattava di un tiro in porta". Ma in realtà il movimento di Bastoni è congruo, il gomito è piegato e la distanza ravvicinatissima.