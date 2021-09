Moviola CdS – Maresca bocciato: che rischio su quel gomito fischiato a Skriniar

Il quotidiano romano non ha apprezzato la direzione di gara dell'arbitro di Napoli

Bocciato Maresca dal Corriere dello Sport dopo una direzione colma di approssimazione e distrazioni. "Un rigore che c’è voluta un’eternità per capire che fosse stato fischiato (e infatti ha avuto bisogno di un altro fischio, solitamente non serve dopo la conferma del VAR); un fallo per un gomito attaccato al corpo (Skriniar) che se fosse stato in area (rigore) o se fosse arrivato il gol (invece del palo), immaginate le polemiche; un giallo ogni tre falli fischiati, neanche fra le giovanili. Non è sufficiente la partita di Maresca (fra l’altro, presidente della sua sezione, Napoli), penalizzato da un atteggiamento che non ha avuto presa sui giocatori (a protestare addirittura dopo una decisione chiara del VAR, il gol annullato a Piccoli) e da una gestione non consona ad un arbitro (internazionale) di A", sentenzia il quotidiano romano.