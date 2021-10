Moviola CdS – Pairetto condiziona la gara: Handanovic da rosso

Accusa del quotidiano romano: "Pairetto, internazionale dal 2022, forse non voleva sporcare la sua prima virtualmente con i gradi"

Anche nel box dedicato alla moviola, il Corriere dello Sport sbaglia totalmente nel valutare l'episodio che ha visto protagonista Handanovic e Defrel nel finale di prima frazione. Il quotidiano romano boccia con un 4 in pagella Pairetto (5 al VAR Nasca): "Lascia basiti la decisione di non espellere Handanovic, quasi che Pairetto - internazionale dal 2022 - non volesse sporcare la sua prima virtualmente con i gradi. Doppio contatto (gomito e gamba) fuori dall’area, l’unica cosa che riesce a fare è... fischiare la fine (cfr. Pilato Ponzio). Condizionante. E’ stato bravo (ma non era difficile) sui due rigori, ma i giocatori non l’hanno mai accettato, proteste continue", si legge. Come avevano già dimostrato le immagini DAZN, è l'attaccante neroverde a lanciarsi addosso al portiere, che prova al contrario a non toccare l'avversario.