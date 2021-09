Moviola CdS – Inter, riecco Orsato: Rocchi avrà notato che non era a suo agio

Il quotidiano romano passa sotto la lente di ingrandimento la direzione arbitrale del fischietto di Schio

Prestazione da 6 in Samp-Inter, secondo il Corriere dello Sport, per Daniele Orsato, arbitro che è tornato a dirigere una gara dei nerazzurri a più di tre anni di distanza dal famigerato derby d'Italia del 2018. "Chissà da quanto aspettava (ma siamo proprio sicuri che l’aspettava?) un’occasione del genere, Orsato, lontano dall’Inter (per scelta sua e di Rizzoli) per quella famosa gara con la Juve. Gliel’ha data Rocchi, che è andato a vederlo. E avrà notato - anche - che non era proprio a suo agio l’arbitro di Schio", si legge sul quotidiano romano. Nel pezzo dove vengono passati sotto la lente di ingrandimento gli episodi clou da moviola, a partire dalla punizione da cui è nato l'1-0 di Dimarco: "Leggera, ma non si può dire inventata (la mano sulla faccia c’è) la punizione dello 0-1: manata in faccia di Colley su Lautaro che ci mette del suo per finire a terra. Con questo metro, allora, è molto più falloso il contatto fra Çalhanoglu e Damsgaard sull’1-2 di Lautaro. Il colpo non è sulla spalla ma sulla schiena, è anche molto duro. Di sicuro non è da VAR: l’APP (l’inizio della fase d’attacco) ha tempi molto più ristretti quest’anno. Però Orsato è lì, non è difficile fischiare".