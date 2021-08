Moratti: “Sempre in contatto con Gino Strada, ci piacevano le attività insieme”

L'intervista a Il Giorno dell'ex presidente nerazzurro

Massimo Moratti ricorda attraverso i quotidiani oggi in edicola l'amicizia con Gino Strada. "Siamo molto amici (nell’intervista sottolinea il tempo presente, ndr). Proprio per questo l’improvvisa notizia è stata veramente uno choc - dice a Il Giorno - Siamo sempre stati in contatto nel corso degli anni e quindi sì, ci faceva piacere fare delle cose insieme. È vero, era un tifoso nerazzurro, anche se ovviamente negli ultimi tempi non aveva potuto seguire molto le vicende della squadra. Come non è stato facile per chiunque altro, data la pandemia".