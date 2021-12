Moratti: “Con Inter Campus abbiamo portato il calcio ai bambini: si farà per sempre”

L'intervento durante la presentazione di una ricerca all'Università di Padova

L'Università di Padova ha condotto uno studio per analizzare l'efficacia di intervento di Inter Campus rispetto agli obiettivi sociali: prevenzione, inclusione ed educazione, perseguiti attraverso lo sport e il gioco del calcio. I risultati della ricerca, commissionata proprio da Inter Campus, sono stati presentati ieri nell'ateneo all'interno dell'iniziativa “Lo Sport a Tutela dei Diritti dell’Infanzia”. All'evento ha partecipato anche Massimo Moratti. "Sono onoratissimo e orgogliosissimo di essere in questa prestigiosa università, che vorrei ringraziare per aver accettato questa ricerca su Inter Campus, che ha dato risultati positivi - sono le parole dell'ex presidente interista raccolte da Tuttosport -. Quando in famiglia ricordiamo la nostra meravigliosa avventura all’Inter, ci fa molto piacere ricordare Inter Campus perché siamo felici che sia qualcosa che è rimasto ed è cresciuto grazie all’intelligenza e all’impegno e alla volontà di coloro che lavorano con noi. La cosa meno faticosa è avere un’idea, quella più difficile è fare in modo che l’idea continui nel tempo. Avevo una squadra straordinaria, fatta di grandi giocatori, ma c’era una piccola stonatura: ogni nome era legato a una cifra. Mi è sembrato quindi naturale portare il calcio vicino a chi non aveva la possibilità di parteciparci, portando l’Inter nelle case di questi bambini. Ma è fondamentale non pensare che queste iniziative abbiano una fine: si fanno per sempre".