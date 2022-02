Moratti: “Bellissimo rivedere Mou al Meazza. Derby? Cambia nulla, l’Inter è la più forte”

Le parole dell'ex presidente a Tuttosport

"Mi fa un grande piacere rivederlo come allenatore in Italia. E sono curioso di rivederlo a San Siro come ospite e non come protagonista di casa. Certamente però sarà qualcosa di bello, di interessante, particolare. Bellissimo essere presenti e vedere questa cosa". Così Massimo Moratti saluta, dalle colonne di Tuttosport, l'imminente ritorno a San Siro di José Mourinho per Inter-Roma, quarti di finale di Coppa Italia in gara unica in programma stasera. "Mourinho quello che doveva fare all’Inter lo ha fatto molto bene, adesso è un’altra epoca, è cambiato tutto, può permettersi di provare a vivere una bella avventura italiana in un’altra bella squadra, quale è la Roma - dice ancora Moratti -. Questo non toglie niente, ma proprio niente, della simpatia e dell’affetto nei suoi confronti. Non ci siamo sentiti in questi giorni, ma ci siamo messaggiati: devo dire che rimane un bellissimo rapporto con lui, che è sempre estremamente gentile e affettuoso nei miei confronti. Un rapporto nato attraverso l’Inter e il bellissimo periodo in cui sono successe cose emotivamente importanti. Per me José oggi è un amico".