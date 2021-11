Montolivo: “Scudetto, lotta a tre fino alla fine. Milan e Napoli meglio dei nerazzurri”

L'intervista a Tuttosport dell'ex centrocampista

Lotta a tre per lo scudetto. E' quel che si aspetta Riccardo Montolivo, intervistato oggi da Tuttosport, riguardo alla battaglia per il titolo. "Mi aspettavo un Milan davanti, tra le prime tre. Non mi aspettavo, però, un cammino a questo ritmo di Milan e Napoli. L’Inter sta facendo bene, ma c’è qualcuno che sta facendo meglio dei nerazzurri. Sarà una lotta a tre fino alla fine. Il Milan rispetto alle altre ha cambiato poco, ha lo stesso allenatore, ha delle basi solidissime. Quest’anno più che mai è pronto per vincere lo scudetto. La Juventus è fuorigioco? Dobbiamo dimenticarci la Juventus dei nove scudetti. Questa Juve è una squadra in costruzione, che ha dei problemi che sta cercando di risolvere".