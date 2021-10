Monguzzi (Verdi): “San Siro, il progetto dei club è un incubo. I milanesi vogliono la ristrutturazione”

L'intervista al Corriere della Sera dell'esponente dei Verdi

Il Corriere della Sera raccoglie oggi le valutazioni di Carlo Monguzzi, esponente dei Verdi nel Consiglio comunale di Milano, contrario al progetto del nuovo San Siro. "Le scelte urbanistiche sono sempre un confronto-scontro tra gli interessi del pubblico e quelli di un privato che investe. Questa può essere l’occasione per riaffermare che in questa città governano i cittadini attraverso i loro rappresentanti - dice Monguzzi - I club possono tranquillamente ristrutturare San Siro, che è un impianto sicuro e a norma. In giro per l’Europa hanno rimesso a nuovo i loro impianti, un settore per volta, continuando a giocarci dentro. Non vedo il problema. La cittadella dello sport e del benessere si può fare anche senza l’operazione immaginata dalle società. Che non pare esattamente un sogno green ma un incubo: il moncherino del vecchio Meazza, un nuovo impianto, un centro commerciale e un paio di grattacieli".