Henrikh Mkhitaryan mostra sui social con orgoglio quello che, come riporta sui suoi canali social, è il suo primo trofeo con l'Inter. "La quinta Supercoppa della mia carriera", evidenzia l'armeno, ieri titolare nella finale contro il Milan nel centrocampo con Barella e Calhanoglu. Mkhitaryan aveva infatti già alzato il trofeo in Ucraina, due volte in Germania e altre due in Armenia.