Nikola Milenkovic riparte per una nuova stagione alla Fiorentina dopo il rammarico per le due finali perse lo scorso anno. "Entrambe - dice a Tuttosport - fanno troppo male, anche se a conti fatti forse pesa di più quella col West Ham perché era l'ultima chance per vincere una coppa. Dispiace dopo un cammino che in Europa era stato straordinario. Supercoppa con Napoli, Lazio e Inter? Bello far parte delle migliori d’Italia, faremo di tutto per arrivare in finale e provare a vincerla".

Mai pentito della permanenza a Firenze? Mai. Club, città, squadra, tifosi sono la mia seconda casa, sono cresciuto con questa maglia e lavoro ogni giorno per essere sempre più forte, con fame e ambizione".