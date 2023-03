"Arrivare ai quarti di finale in Champions League è oggettivamente un grande successo, considerato anche che non ci capitava da molto tempo. Lo considero uno dei due obiettivi stagionali, l’altro è naturalmente quello della qualificazione alla Champions per l’anno prossimo, speriamo di riuscire a ottenere anche il secondo. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto". Lo dice Paolo Scaroni , presidente del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport .

"Siamo sulla strada giusta - continua il presidente del Milan - la nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta, siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Lo stadio di proprietà? È sicuramente un argomento importante perché uno stadio moderno ed efficiente può consentire di aumentare le entrate. Ma non solo. Sono convinto che gli stadi debbano essere nuovi, belli, ben illuminati e pieni perché solo cosi vanno bene alle televisioni e le TV sono al centro delle nostre entrate. Sono anni che lottiamo per dare un nuovo stadio al Milan. Gerry Cardinale ed io abbiamo incontrato il sindaco di Milano Sala, giovedì scorso. Stiamo esplorando fino in fondo l’ipotesi di La Maura per vedere se è l’opzione sulla quale concentrarci, ci diamo ancora un paio di settimane di analisi, visto che queste cose sono complicate. Dobbiamo vedere se La Maura è davvero la soluzione giusta, se non dovesse esserlo ne cercheremo delle altre magari fuori dal comune di Milano".