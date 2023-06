"Passerà alla storia milanista come lo strappo di corso Venezia: Paolo Maldini dopo mezz’ora di faccia a faccia in un hotel del centro abbandona per divergenze insanabili la riunione con Gerry Cardinale, il titolare americano di RedBird, azionista di maggioranza, che gli aveva comunicato l’addio". Come conferma oggi anche Repubblica, il dt Maldini e il ds Massara divorziano dal Milan in maniera repentina.

E scoppia il caos: squadra infuriata appena saputo. "Da Leao a Theo Hernandez, passando per Maignan, le stelle rossonere sono con Maldini - sancisce Repubblica -. L’attaccante portoghese, se avesse saputo dello strappo tra il suo mentore e il club, non avrebbe mai firmato il recentissimo rinnovo del contratto. Il terzino francese adesso potrebbe chiedere di andarsene. E per il portiere, suo connazionale, il rinnovo del contratto si fa più difficile: punta ad approfittarne il Chelsea".