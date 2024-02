"Io sono per la ristrutturazione di San Siro. È lo stadio più bello al mondo e io sono affezionato alle cose belle. Resterei anche in condivisione con l’Inter, nessun problema". Lo dice Diego Abatantuono, noto attore di fede rossonera, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport: "Io a San Donato non andrei... E sarebbe ancora più dura se l’Inter restasse a San Siro. Vorrebbe dire essere diventati in qualche modo inferiori", conclude.