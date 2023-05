Alessandro Michieletto è una delle certezze del volley maschile italiano, impegnato nella finale scudetto con Trento. Ed è anche un grande interista. "Vedere l’Inter vincere così all’andata è una gioia, l’ansia la tengo per le mie partite. Il calcio mi distrae in momenti adrenalinici, mi sfogo e poi torno a concentrarmi sugli obiettivi - dice lo schiacciatore al Corriere della Sera - Che emozione conoscere giocatori e staff e ricevere da Zanetti la maglia col mio nome e il 5 davanti a 75mila persone che applaudivano! Ho i brividi a pensarci. Se sento Barella e Bastoni? Ogni tanto. Mi hanno fatto i complimenti per le vittorie e anche io scrivo loro dopo qualche bella prestazione. Siamo più o meno coetanei e ci piace parlare di sport".

Nessun fioretto annunciato, però, per scudetto a Trento e Champions all'Inter. "Niente programmi. Se succederà, saranno festeggiati a dovere. Promesso".