"Sarà una gara difficile. Conosco bene l’ambiente dell’Atletico Madrid. L’Inter però è abituata, saprà come affrontare il match al meglio. Sarà un vero e proprio inferno sportivo, il piccolo vantaggio dell’andata potrebbe essere determinante". Così Michele Serena, doppio ex della sfida di oggi tra Atletico e Inter, spiega a Tuttosport cosa potrebbe avvenire questa sera.

"Vivono in modo passionale le gare, sono attaccatissimi ai loro colori, alla camiseta, indipendentemente dall’andamento che la squadra può avere in campionato. In queste partite di cartello, come quella contro l’Inter, si azzera tutto, ci sarà una vicinanza viscerale, la tifoseria cercherà di spingere la squadra alla rimonta contro i nerazzurri. Chi farà la differenza? Visto che l’Atletico deve recuperare, nomino Morata e Griezmann. Nell’Inter invece, dico l’intero pacchetto difensivo arretrato, quindi non solo i tre difensori più Sommer. Lautaro? E' il capitano, il capocannoniere, il calciatore che ha nelle corde la possibilità di fare gol, è cresciuto molto in questi anni, ha acquisito maggiore esperienza e si consolidato in nerazzurro. È totalmente coinvolto e dentro al pianeta chiamato Inter".

Passando ai singoli, tra Lino e Dimarco l'ex nerazzurro prende l'interista. "Mi colpisce per le qualità e non solo. Per il percorso che ha fatto, il sogno che sta vivendo". Grandi complimenti anche per Inzaghi. "Migliora i calciatori. Ha avuto una crescita costante all’Inter, ha già conquistato dei trofei in nerazzurro, centrando anche la finalissima della Champions nella scorsa edizione. Porterà lo scudetto e la sua squadra è piacevole da vedere. Come finisce oggi? L’importante è che passi l’Inter. Sa, ho sangue nerazzurro, sono interista sin da bambino".