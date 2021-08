Michele Mozzati: “Lukaku? sono dispiaciuto come poche volte”

"Sono curioso: voglio vedere quel poco che resterà ai dirigenti dell’Inter per rinforzare la squadra, come verrà utilizzato"

Anche Michele Mozzati di Gino & Michele parla al Corsera della situazione in casa Inter e prova a venirne fuori con ironia: "Sono dispiaciuto come poche volte mi è capitato per la cessione di un giocatore dell’Inter, ma siccome ho un’età per la quale mi conviene essere ottimista, allora voglio esserlo - dice -. E poi sono curioso: voglio vedere quel poco che resterà ai dirigenti dell’Inter per rinforzare la squadra, come verrà utilizzato. E parlo non solo di Lukaku, ma anche di Hakimi che appena è andato là, in Francia, al Paris Saint-Germain, e pam! L’ha messa dentro".