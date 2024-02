"Le storie belle cominciano sempre al passato: dopo anni di onorato e crescente servizio, fino alla padronanza del mestiere e della squadra, Marcelo Brozovic dovette fermarsi. Successe il 25 settembre del 2022". Marco Bucciantini, sulla Gazzetta dello Sport, analizza la bellezza del centrocampo dell'Inter partendo da quella data, momento chiave del passaggio di consegne tra il croato e Calhanoglu, poi definitivamente concretizzatosi in estate con l'addio di Epic Brozo.

Con un Mkhitaryan in più dal mercato, il turco s'è preso l'Inter nel momento più delicato: su Inzaghi aleggiava lo spettro dell'esonero, ma l'ex Milan affondò il Barça in Champions e scattò la scintilla.

"Le due sfide al Barcellona sono il “c’era una volta” del centrocampo che oggi provoca emozione e turbamento per la fluidità, le precisione, la velocità dello scorrere della palla, quando transita fra loro e verso gli esterni o gli avanti, e rassicura per la serietà e la solidarietà che lo compattano - scrive Bucciantini -. Pensarlo lì è però il merito di Inzaghi, che non ha l’eloquio del profeta e tocca agli altri raccontare. Anche la seconda vita del professor Mkhitaryan: di solito, all’imbrunire delle forze il lavoro si riduce per lasciarne intatta la resa. All’armeno è successo l’opposto, a 35 anni è ormai un tuttocampista che offre l’intelligenza calcistica affinata dalle molte informazioni immagazzinate in carriera. Nel momento difficile - l’infortunio di Brozovic - Inzaghi ha avuto una visione e oggi ha un capolavoro fra le mani".