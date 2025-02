"Il campionato è molto incerto. Dal mio punto di vista l'Inter è la più forte, però ha una partita molto delicata sabato e giocare a Napoli non è mai facile. Starei molto attento all'Atalanta che può dire la sua. Non ha più le coppe, ha giocatori forti. Può essere una squadra molto pericolosa per tutti". Così Gianfranco Matteoli, ex centrocampista nerazzurro e oggi osservatore per l'Inter, commenta a Radio Anch'io Lo Sport la lotta scudetto.

"La Champions? Può andare lontano, ha una squadra forte in tutti i reparti, ha grande personalità. Mi piace molto l'allenatore, fa giocare bene la squadra. L'Inter ti dà l'idea di essere una corazzata, forte mentalmente. Anche a livello europeo può dire la sua - prosegue Matteoli - Calendario fitto alla base dei tanti infortuni? Non penso, ai miei tempi eravamo 16-7. C'era qualche partita in meno ma chi faceva coppe e nazionali ne faceva tante. Il discorso va fatto su tutti i giocatori. Non si può parlare di turnover e poi giocano gli stessi. Se hai una rosa di 30 giocatori non puoi lamentarti di dieci partite in più".

Si parla anche dello scontro diretto tra Napoli e Inter. "Il Napoli non ha coppe, eppure è in grossa difficoltà. Non so se fisica o se manca qualche pedina per essere una squadra di alto livello. L'Inter gioca sempre ma al momento la vedo più pronta fisicamente del Napoli. Penso vincerà l'Inter. L'Atalanta? Va considerata una squadra già al vertice del calcio italiano".

Infine una domanda: chi può essere il nuovo Matteoli? "Penso che ognuno abbia il suo stampo, il suo modo di giocare. Barella? E' un giocatore molto diverso da come giocavo io".