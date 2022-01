Materazzi: “Dybala all’Inter? Vedo solo dei pro. La coppia con Lautaro funzionerebbe”

Matrix: "Sono due attaccanti diversi, ma ben integrati: Paulo è un 10 che fa gol, il Toro è un attaccante, che è piccolo ma potrebbe essere grande"

"Io non vedo “contro” in questa operazione, ci sono soltanto dei “pro” perché Dybala è semplicemente fortissimo". Parole e musica di Marco Materazzi. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Matrix si esprime così sulle ultime voci di mercato: "Mi piace da sempre, è un giocatore di un livello superiore. Per come sta giocando questa squadra direi che sarebbe la ciliegina sulla torta di Simone Inzaghi. Penso che una coppia tutta argentina con Lautaro funzionerebbe perché sono due attaccanti diversi, ma ben integrati: Paulo è un 10 che fa gol, il Toro è un attaccante, che è piccolo ma potrebbe essere grande perché fisicamente e nei movimenti pesa parecchio. È vero che il calcio soffre molto per la pandemia, ma capisco che Dybala si possa sentire tradito sul rinnovo: aveva la parola del club, ma poi la Juve ha iniziato a giocare al ribasso sulle cifre. In un contesto così, non sentendosi più al centro del progetto, è normale che possa guardarsi intorno e vedere nell’Inter un’occasione. La società sta sbagliando zero e non fa mai il passo più lungo della gamba: è un parametro zero e, liberando qualche ingaggio pesante, ci sarebbe spazio per accoglierlo".