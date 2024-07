"Sicuramente riportare uno come Gosens in Serie A sarebbe un colpo da Europa League. Il tedesco per caratteristiche è il quinto perfetto a sinistra. Lui e Bellanova sarebbero due belle frecce per Vanoli, ideali per quel tipo di calcio che praticano le squadre di Paolo". Così parla Pasquale Marino a Tuttosport, commentando l'ipotesi di un ritorno in Serie A del giocatore tedesco.