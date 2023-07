Tra i grandi estimatori di Davide Frattesi c'è Pasquale Marino, ex allenatore del centrocampista nel periodo a Empoli. "Persona e calciatore davvero eccezionale. Si allenava duramente, per quanto concesso e possibile per via delle ristrettezze, anche durante la pausa dovuta alla pandemia. Nel periodo “normale” era il primo ad arrivare alla seduta, anticipava i tempi, curava la prevenzione ed ogni dettaglio. È normale che ora sia maturato molto, ha salito i gradini uno alla volta. Giusto vada all'Inter? Assolutamente, sì. Il suo è stato un percorso graduale. E' pronto per il grande salto. Prima, forse, sarebbe stato un azzardo. Ora invece è in piena maturazione e deve giocare in un top club come l'Inter".

Secondo Marino, Frattesi è certamente adatto al gioco di Inzaghi. "Per come giocano Frattesi apporterà qualche soluzione in più dal punto di vista tattico. Barella? Sono simili come ruolo, ma con qualche caratteristica diversa. Per me Barella può fare il mediano basso ed è più tecnico, Frattesi invece ha più forza negli inserimenti, sa irrompere in area. La verità è che si completano bene e rendono ancor più forte il reparto di centrocampo. Frattesi è un innesto straordinario".