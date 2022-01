Marino: “Campionato poco regolare. Dybala? Comandano gli agenti”

Il dirigente bianconero continua la sua battaglia

Pierpaolo Marino , direttore dell'area tecnica dell' Udinese , ha commentato a Radio Anch'io Lo Sport quanto avvenuto nelle scorse settimane con i rinvii e i ricorsi legati alle problematiche per il Covid . "E' un conflitto che riguarda due entità diverse, la Lega Serie A che fa spettacolo e la Asl che deve tutelare la salute. Non abbiamo ancora letto ufficialmente il nuovo protocollo, sembrerebbe che verrà affidata a ogni Lega la definizione delle regole per gli atleti da considerare affinché la partita non si rinvii. Siamo ancora in attesa di capire come verrà modulata questa problematica. Certo è che per ora il campionato di regolarità ne ha poca. Per quel che riguarda la ripetizione delle partite ci sono casi precedenti. Dal punto di vista del nostro reclamo mi sembra molto ben fondato. Ci aspettiamo che su questa gara venga fatta giustizia. Mi aspetto che il nuovo protocollo sia plasmato dalle varie leghe e venga messo a punto nella maniera giusta e possa servire a evitare queste situazioni di disparità nel corso di partite che per regolamento dovrebbero vedere in campo le due formazioni migliori di entrambe le squadre. Con la situazione che c'è è difficile, ma almeno evitiamo di vedere casi come Udinese-Atalanta".

Marino parla anche di due singoli, uno dell'Udinese e uno della Juventus: Beto e Dybala: "Beto è uno degli ennesimi fiori all'occhiello di un reparto scouting fatto da professionisti molto attenti nella ricerca. E' difficile arrivare prima delle grandi squadre perché sono attenti ai giovani talenti in ogni angolo del mondo. Non solo è un ottimo calciatore, ma si è ambientato subito. Dybala? Mettere mano ai problemi degli altri non è facile, bisognerebbe conoscere le sfaccettature. Conosco bene Paulo perché l'ho trattato per l'Atalanta quando era in Serie B argentina. Quando ci sentiamo c'è un rapporto cordiale. Se si mettono a tavolino con la Juventus e chiariscono alcuni aspetti della vicenda potranno trovare una soluzione in extremis, ferma restando la politica di rigore che la soceità deve fare in una situazione complicata per il bilancio. Il calcio è ad oggi in mano agli agenti che stanno diventando i veri proprietari dei calciatori. Quando un giocatore comincia a far bene a due-tre anni da fine contratto gli agenti non ti fanno rinnovare, questo a prescindere dalle proposte che fai e che devono essere in linea con le necessità di bilancio".