Marco Rossi: “Juve non più competitiva per lo scudetto. Le prime quattro sono cresciute”

Il giudizio del ct ungherese sulla corsa al titolo

In una lunga intervista per Tuttosport, il c.t. dell'Ungheria, Marco Rossi, parla anche della corsa scudetto in Italia. "Non c’è più il monopolio, e la Juventus per il secondo anno di fila non è competitiva per lo scudetto e questa stagione è pure peggio dell’anno scorso - dice -. Però sono cresciute le 4 squadre: Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Prevedo un campionato che si deciderà in primavera e lottato sino all’ultimo minuto. Non è facile trovare un favorito ma auguro al Napoli da un lato, visto che quando sono in Italia vivo lì perché mia moglie è napoletana, di andare sino in fondo e dall’altro lo stesso augurio lo rivolgo all’Atalanta di Gasperini, torinese come me, mi piace molto il modo con cui i nerazzurri giocano".