Marani: “Inter dominante per 75 minuti. Errore clamoroso di Handanovic”

Analisi lucida del giornalista sul derby di Milano: "Nel secondo tempo il controllo dei nerazzurri era persino cresciuto"

"L’Inter che aveva dominato il Derby sino al minuto 75’, trasmettendo un senso di forza superiore al risultato stesso, perde la partita con due prodezze di Olivier Giroud, fino a quel punto peggiore fra i 22 in campo. Ma così funziona nelle scalette del pallone e il Milan è tornato a un punto di distacco dai cugini, ai quali manca ancora il recupero con il Bologna". Lo scrive Matteo Marani oggi su Tuttosport, in un'analisi lucida del derby. Una delle poche. Dopo l'1-1: "Sembrava già difficile spiegare quel risultato sorprendente, visto che nel primo tempo l’Inter aveva tirato in porta 5 volte contro l’unica di Tonali, e che nel secondo il controllo dei nerazzurri era persino cresciuto. E invece, tre minuti dopo, ecco il raddoppio ancora di Giroud, abilissimo a girarsi su De Vrij e a infilare Handanovic. Se ci sono gol che diventano iconici, questo entrerà nell’album caro ai tifosi con quello di testa di Hateley in volo su Collovati. Sull’altro lato della vicenda, l’errore clamoroso di Handanovic riaccende dubbi e critiche, in un anno per lui tutto sommano meno negativo dello scorso. Ma è evidente a chiunque che l’arrivo di Onana nella prossima stagione sia esigenza non più rinviabile".