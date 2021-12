Maran: “Mercato? Inter quella da migliorare meno: è la favorita”

L'analisi dell'allenatore riguardo al mercato di gennaio che verrà

Tra i personaggi intervistati da La Gazzetta dello Sport per un commento su come sarà il mercato di gennaio c'è anche Rolando Maran. "Non credo alla storia di chi ha bisogno e chi non ha bisogno - dice il tecnico -. Perché ogni squadra cresce ed è migliorabile. Ma il mercato di gennaio, se non dà particolare sostanza e qualità, serve più a chi deve salvarsi. Chiaro che quello di Boga è un grande colpo. Lui sì che fa la differenza e l’Atalanta ne trarrà giovamento. Stessa cosa può accadere se Luis Alberto dovesse andare al Milan. L'Inter? Ha cambiato poco e ha sostituito bene i due super giocatori che sono partiti. Resta la favorita per la vittoria finale ed è la squadra da migliorare meno".